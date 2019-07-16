بالفوز على نفط الجنوب.. نفط ميسان يواصل انتصاراته في ممتاز الكرة

2019/07/16 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واصل فريق نفط ميسان، اليوم الثلاثاء، انتصاراته بالفوز على نفط الجنوب 4-2 ،في لقاء جرى على ملعب الفيحاء بالبصرة، ضمن منافسات الجولة ماقبل

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