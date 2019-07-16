الدفاع المدني يعلن أخماد حريق الحارثية غربي بغداد

2019/07/16 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمنطقة الحارثية غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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