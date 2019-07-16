التعيبان: لماذا لم يتظاهر تيار الحكمة على فساد النصراوي؟ 

2019/07/16 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تسائل النائب عن عبدالامير التعيبان، الثلاثاء، عن سبب عدم التظاهر على فساد محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي المتهم بالفساد، مبينا ان تيار الحكمة لايحق له التظاهر باي محافظة سوى بغداد.وقال التعيبان في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “مكان التظاهرات العامة في العاصمة بغداد وليس من الصحيح ان يتجمع المتظاهرون من باقي المحافظات […]

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