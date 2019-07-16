عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

2019/07/16 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن الشهر الحالي سيشهد اعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، “نسعى لحسم ملف تنظيم ارتباط الحشد الشعبي بالقوات الامنية والجيش”، لافتا الى أن “فصائل الحشد أكدت التزامها بالأمر الديواني الخاص بتنظيم الارتباط بالقوات ...

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