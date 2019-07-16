هيثم كاظم: نتطلع لتصحيح المسار أمام الطلبة

2019/07/16 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

اكد الامين المالي لنادي القوة الجوية هيثم كاظم طاهر ان فريقه يتطلع الى تصحيح المسار عندما يلاقي الطلبة غدا الخميس ضمن الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الكروي الممتاز.

وقال طاهر في تصريح خص به « الصباح الرياضي « : ان الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء الاخير امام النفط وتعرض لخسارة رابعة في الموسم الحالي ، ابعدته عن لقب الدوري الذي ذهب لمصلحة الشرطة، مضيفا ان الازرق يتطلع الى تصحيح المسار في مباراة الغد امام الطلبة املا بزيادة رصيده من النقاط وانهاء مشاركته المحلية بافضل صورة ممكنة.

واشار الى ان المفاوضات مستمرة مع ابرز اللاعبين الذين مثلوا الصقور في الموسم الحالي بغية تجديد عقودهم فضلا عن سعي الادارة لاستقطاب اسماء معروفة لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا للدخول في غمار بطولة الاندية العربية.

وبين ان الاستقرار الفني اهم متطلبات نجاح الفريق لذلك سعت الادارة لتجديد الثقة بالملاك التدريبي بقيادة ايوب اوديشو لعام واحد بعد النتائج الجيدة التي تحققت لكرة الصقور في الدوري، الذي شارف على الانتهاء وحصوله على المرتبة الثانية وبرصيد (78 نقطة) قبل جولتين من ختام المسابقة.

واوضح طاهر ان هدف الجوية في الموسم المقبل المنافسة على المركز الاول ونيل درع الدوري المحلي، اضافة الى الطموح المشروع في تحقيق افضل النتائج بالمشاركات الخارجية ، لاسيما ان الصقور سبق ان توج بكأس الاتحاد الاسيوي لثلاثة اعوام متتالية في انجاز غير مسبوق في القارة

الصفراء.

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