بحث آليات تنظيم منافسات غرب القارة 

2019/07/16 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / حامد عبد العباس

اوضح محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي أهمية تأمين جميع متطلبات بطولة غرب آسيا التي سينظمها العراق الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه المشرف العام على بطولة غرب القارة احمد القطيشات وعضو اتحاد غرب آسيا محمد ابو السمك وجرى خلال اللقاء بحث اهم المشاكل التي تعاني منها اللجنة المنظمة وقال الخطابي: ان الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي سخرت جميع إمكانياتها من اجل تأمين متطلبات النجاح، لاسيما الاعمال المحيطة بالمدينة الرياضية والشارع العام الذي يربط منطقة حي النصر وصولا للملعب وستتم مواصلة العمل وتكثيف الجهود من قبل دائرة التنفيذ المباشر بالمحافظة لإتمام العمل قبل موعد انطلاق البطولة مما يقلل من زخم استيعاب العجلات والجماهير الرياضية خلال منافسات البطولة الى جانب تهيئة الطرق البديلة لخروج ودخول الجماهير، حيث تشارك في الحملة الدوائر ذات العلاقة لاكمال المناطق المحيطة بالملعب ممثلة بدوائر البلدية والكهرباء والمجاري.

وأكد محافظ كربلاء ان هناك اجتماعا سيعقد مع محافظة النجف الاشرف من اجل تسهيل تنقل الفرق والوفود الرياضية من مطار المحافظة الى كربلاء .

وكان الوفد الزائر قد أجرى زيارات ميدانية للوقوف على جميع متطلبات الملعب ومرفقاته وزيارة مستشفى الكفيل وأبدى إعجابه الشديد بأرضية الملعب والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المحلية لإنجاح البطولة الى جانب لقاءاته مع قيادة شرطة المحافظة المكلفة بتأمين حماية قوة أمن الملاعب أثناء المباريات . ورافق الوفد في زيارته النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي وأمين سر الاتحاد الفرعي لكرة القدم فاضل عزيز .

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