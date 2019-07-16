ناشئة العراق في بطولة العرب بالكرة الطائرة

2019/07/16 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نبيل الزبيدي

اعلن الاتحاد المركزي بالكرة الطائرة مشاركة العراق في بطولة العرب للناشئين تحت 18 عاما التي تحتضنها العاصمة الاردنية عمان للمدة من الثالث ولغاية الرابع ايلول المقبل.

وقال جميل عزيز العبادي رئيس اتحاد الكرة الطائرة: لقد تقرر تسمية الملاك الاداري والتدريبي للمنتخب الوطني لفئة الناشئين تولد 2001 وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الخامسة عشرة للمنتخبات العربية من اجل بدء التدريبات واختيار اللاعبين ووضع البرنامج الملائم لهذا الاستحقاق العربي المهم مبينا انه جرت تسمية علاء شاكر عزيز مشرفا وحازم محمد جاسم مديرا اداريا وسعد يحيى درويش مديرا فنيا والمساعدين عادل حسن جزة ورسول سلطان زغير، ومدرب اللياقة احسان عبد الحسن عبد الحسين وطارق علي يوسف احصائي وسلام محمد عبد الرحمن

اداريا.

وكان الاتحاد العربي اعلن يوم امس مشاركة ثمانية منتخبات بشكل رسمي وهي العراق والبحرين وسلطنة عمان والسعودية والكويت ومصر ولبنان فضلا عن الاردن البلد المضيف واكد الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة جهاد خلفان عن ثقته في قدرة الاتحاد الأردني على استضافة البطولة العربية الخامسة عشرة لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد استضافة البطولة بين الاتحاد العربي للكرة الطائرة ومثله جهاد خلفان واللجنة المؤقتة للاتحاد الأردني للكرة الطائرة ومثلها النائب الثاني للرئيس العميد جهاد قطيشات، بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العربي فراس الحلواجي، وأمين سر الاتحاد الأردني فادي الجزازي وعضو الاتحاد الأردني جمال شطرات.

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