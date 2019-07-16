2019/07/16 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h3oa1Q-0c-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | جانو: المواطن في كردستان يعاني من سياسات بغداد الجائرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | جانو: المواطن في كردستان يعاني من سياسات بغداد الجائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).