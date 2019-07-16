الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر بشدة تصريحات جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي حول القضية الفلسطينية

2019/07/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة تصريحات جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي التي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لانها تصريحات تندرج فى صلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني .

تعكس هذه التصريحات مدي إنحياز الإدارة الأمريكية للعدو الصهيوني كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية .

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة ” بصفقة القرن ” أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي فى محاولة بائسة للخضوع للمخطط الأمريكي الصهيوني الذى يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية .

إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يشيد بموقف اتحاد الصحفيين فى الولايات المتحدة الأمريكية الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين ووقفوا ضد تصريحات المسئول الأمريكي ، كما يشيد بموقف الصحفيين الأفارقة الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين .

والاتحاد العام للصحفيين العرب اذ يعبر عن إستنكاره الشديد لتصريحات المسئول الأمريكي يؤكد انها لن تنال من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وهي تعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانيين الدولية وحقوق الإنسان ..



والاتحاد ويؤكد تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الصهيوني الأمريكي الخبيث .

الامين العام رئيس الاتحاد

خالد ميري مؤيد اللامي

تحريراً فى : 15/7/2019

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