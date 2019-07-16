بالصور .. احتراق مبنى قيد الإنشاء في بورصة الحارثية المجاورة لمول بغداد

2019/07/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل بناية قيد الانشاء مقابل مول بغداد في الحارثية"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث".انتهى.ص.هـ.ح.

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