اكتشاف علاقة بين الجوع والذاكرة

2019/07/16 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء الأعصاب من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية أن هرمون غريلين “هرمون الجوع” ليس مسؤولا عن الشعور بالجوع فحسب، وإنما مسؤول أيضا عن الذاكرة العرضية.وتفيد Science Daily بأن العلماء اكتشفوا أن هرمون غريلين الذي ينتج في المعدة قبل تناول الطعام هو المسؤول عن ازدياد الشعور بالجوع، حيث يفترض الباحثون أن جزيئات هذا […]

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