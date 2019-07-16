سام، من مهاجر الى منقذ مهاجرين قادمين عبر البحر

2019/07/16 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد: خليل بوكو إنقاذ العوائل المهاجرة ومساعدتهم مهمة إنسانية اخذها على عاتقه الشاب الأيزيدي المهاجر “سام صالح” بعد أن تعرض شعبه الايزيدي إلى جريمة إبادة جماعية في قضاء شنگال وسهل نينوى وبعشيقة وبحزاني شمال العراق في الثالث من آب أغسطس عام 2014، على يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.“سام صالح ” من مواليد 1988 …

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