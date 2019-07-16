نائب: الحكومة هي المعنية باصدار قوائم القيادات الامنية التي ستتسلم بالاصالة

2019/07/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ناصر الهركي ان الحكومة هي المعنية باصدار قوائم خاصة بالقيادات الامنية التي يجب ان تتسلم بصورة اصيلة خلال المرحلة المقبلة.وقال الهركي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، اليوم الثلاثاء، انه "بعد تمديد المدة الى تشرين الاول المقبل، اصبح لزاما على الحكومة اعداد قوائم خاصة بمن سيتسلم قيادات الالوية والفرق خلال المرحلة المقبلة".

واضاف "يجب على الحكومة في الوقت نفسه ان ترسل السير الذاتية الى اللجان المختصة في مجلس النواب وبضمنها لجنة الامن والدفاع للاطلاع عليها وابداء الملاحظات المناسبة حول هذا الموضوع".

واكد ان مهمة مجلس النواب تقتصر على التصويت على تلك الاسماء في المدة المحددة من قبل الحكومة.

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