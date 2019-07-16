الكشف عن توجه لتأجيل انتخابات مجلس المحافظة في كركوك

2019/07/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود شبة اتفاق سياسي بين عدد من الكتل والأحزاب السياسية يقضي الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك فقط.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "سبب تعطيل التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، هو قضية كركوك، فهناك انقسام بشأن موضوع المحافظة، فالقوى الكردستانية تطالب بارجاع الوضع على ما كان عليه، قبل عمليات فرض القانون، قبل اجراء الانتخابات المحلية، وهذا الأمر الذي تعارضه القوى السياسية الاخرى".

واضاف "بسبب استمرار تلك الخلافات، وتعطل هذا القانون، مما يؤثر على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم، فهناك شبة اتفاق وتوافق بين عدد من الكتل والأحزاب السياسية على تأجيل الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، فقط، واجراءها في عموم العراق، في بداية نيسان 2020، كحد اقصى".

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