تعرف على رأي غريزمان في ميسي..

2019/07/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أشاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض الإثنين، أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل إليه من غريمه أتلتيكو مدريد، بزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل

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