العذاري لـ العهد: الحكمة تطالب باستحقاقها رغم انها معارضة

2019/07/16 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق ليث العذاري، اليوم الثلاثاء، عن أحترام خيار المعارضة الذي اتخذته الحكمة ولعلها خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأضاف

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