مديرية العلاقات العامة للحشد توضح خارطة تفويج الحجاج جوا

2019/07/16 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية العلاقات العامة في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن خطتها لتفويج حجاج ذوي الشهداء والجرحى، مشيرة الى ان نقل الحجاج جوا يتم عبر ثلاثة مطارات.وقال مدير مديرية العلاقات العامة محمد رضا الجابري في تصريح لموقعنا، ان "الخطة التي اتخذت لتسهيل اجراءات سفر ذوي الشهداء الكرام عبر المنافذ الجوية تمت بيسر وسلاسة وسهولة ولم ...

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