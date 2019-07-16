أمنية ديالى: الحشد الشعبي ينتشر في الطرق الستراتيجية للمحافظة

2019/07/16 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الثلاثاء، عن خطة لانتشار للحشد الشعبي في الطرق الستراتيجية داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح صحفي، إن "قائد محور عمليات الحشد الشعبي في ديالى طالب الموسوي، اعتمد مؤخرا خطة انتشار جديدة للحشد تشمل طرقاً محورية وستراتيجية خاصة القادمة من معبري سومار-مندلي والمنذرية".وأضاف الحسيني، أن "خطة ...

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