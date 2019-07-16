وصول أولى قوافل حجاج كوردستان الى مكة

2019/07/16 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت اليوم الثلاثاء، اولى قوافل حجاج اقليم كوردستان الى مكة بعد خمسة أيام على بقائها في المدينة المنورة.

وقال فريق اعلام الحج في بيان له، ان 329 حاجا والذين يؤلفون 7 قوافل وصلوا الى مكة اليوم، حيث تم استقبالهم من قبل فريق المديرية العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة اقليم كوردستان.

وتابع البيان ان وزارة الاوقاف اكملت كافة التحضيرات لخدمة الحجاج الكورد في السعودية.

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