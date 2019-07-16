أربيل تؤشر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى العنف الأسري

2019/07/16 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مناهضة العنف الاسري في محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن احصاءاتها للنصف الاول من العام الجاري 2019، مؤشرة انخفاضاً في مستوى العنف في جميع الجوانب مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

وقال المتحدث باسم المديرية ان الاحصاءات تم تصنيفها وفقاً لعدد من الخروقات ومنها الانتحار حرقاً والقتل والانتحار والاعتداء الجنسي والشكاوى.

وبشأن عمليات الانتحار حرقاً اوضحت الاحصائيات ان النصف الاول من العام الماضي شهد 24 حالة، في حين كانت في الفترة ذاتها من العام الحالي فقط 20 حالة.

اما حالات القتل فكانت 8 حالات وانخفضت الى 6 حالات في العام الحالي، وكذا الأمر بالنسبة لحالات الانتحار فقد كانت 12 حالة انخفضت الى 10 حالات.

وفيما يخص حالات الاعتداء الجنسي فكانت في العام الماضي 23 حالة مسجلة انخفضت في العام الحالي الى 14 حالة مسجلة فقط بانخفاض مقداره 9 حالات.

واوضحت الاحصاءات ان الشكاوى المسجلة في النصف الاول من العام الحالي كانت 1846 شكوى، فيما كانت في العام الماضي 1621 حالة اي بزيادة قدرها 225 حالة.

واشار الى ان النساء التي تم تهديدهن في الفترة ذاتها من العام الحالي كانت 168 امرأة، تم حل مشكلة 137 منهن، فيما بقيت مشكلة 31 امرأة من دون حل لحد الان، منوها الى ان النساء المهددات تم ايواؤهن في دور ايواء النساء المهددات والمحافظة عليهن، وفقاً لقانون مناهضة العنف الاسري رقم 8 لسنة 2011.

وقال المتحدث باسم شرطة مناهضة الاسري ان لجنة خاصة في المديرية تعمل على اصلاح ذات البين في الاسر، وفي المدة المنصرمة، ومن مجموع 272 حالة، تمكنت اللجنة من حل 66 حالة.

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