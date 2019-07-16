2019/07/16 | 23:29

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وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق بوفاة احد الموقوفين في مكتب مكافحة الغري

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

11:19 pm

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بناءا على ما تم تداوله من انباء وتداعيات تناولتها مواقع التواصل

الاجتماعي ووسائل الاعلام حول وفاة أحد الموقوفين في مكتب مكافحة

اجرام الغري التابع لمديرية مكافحة اجرام النجف...وبناءا عليه أمر

السيد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري تشكيل مجلس تحقيق من

أجل تقصي الحقائق كاملة والوقوف على تفاصيل القضية موفدا سيادته مدير

عام شؤون الأفراد في الوزارة للأشراف الشخصي على التحقيق في القضية

وعرض النتائج بشكل فوري ومفصل أمام أنظار السيد الوزير لإعطاء كل ذي

حق حقه .

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