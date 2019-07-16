وفد جامعة البصرة للنفط والغاز يبحث مع محافظ البصرة دعم الجامعة

2019/07/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز برئاسة السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي السيد محافظة البصرة المهندس اسعد العيداني وذلك مساء يوم الاثنين الخامس عشر من تموز الجاري ، بارك العيداني في بداية اللقاء للسيد الكعبي بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجامعة ، وبحث الجانبان امكانية توفير متطلبات الجامعة للنهوض بواقعها العلمي […]

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