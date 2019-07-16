الكربولي يتحدث عن “حراك” للاطاحة بعبد المهدي: الحكومة “راسبة بالنتيجة”

2019/07/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي ،اليوم الثلاثاء، ان حزبه لا يعارض الحراك الجاري لتغيير الحكومة التي يترأسها عادل عبد المهدي، سيما وانها لم تقدم ما “يلمسه الشعب”.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”، إنه “لا يعنينا كثيراً امر بقاء الحكومة او تغييرها، لا نعارض الحراك الجاري بهذا الشأن”.[…]

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