تترأسها امرأة.. اربيل تفكك عصابة متورطة بـ”القمار والمراهنات” شاهدها بالصور

2019/07/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق افاد ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻣﻨﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ،اليوم ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺑﺎﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 14 ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ لـ”يس عراق”، ﺍﻥ “ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﺩﺍﻫﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ 14 ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﺪﻳﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ “.ﻭﺍﺿﺎﻑ، ﺍﻧﻪ […]

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