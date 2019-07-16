مسؤول محلي: الشعب قد ينفجر

2019/07/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة بغداد علي العلاق، اليوم الثلاثاء، ان العاصمة تعاني من الاهمال الحكومي، كباقي المحافظات الجنوبية والوسطى، فيما حذر من انفجار الشارع البغدادي بسبب ذلك الاهمال.وقال العلاق، في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "بعض مناطق العاصمة بغداد، معدومة تمام من اي خدمات، ومناطق اخرى فيها خدمات سيء جداً، وهذا الأمر قد يدفع الى الانفجار الشارع البغدادي، كما حصل من انتفاضة شعبية في البثرة، بسبب الاهمال الحكومي".

واضاف ان "وضع بغداد المالي والخدمي، لا يختلف كثيراً، عن ما تعاني باقي المحافظات الجنوبية والوسطى، وهذا الاهمال والتردي في الخدمات والواقع الصحي وقطاع الكهرباء، تتحمل الحكومة المركزية، وليس الحكومات المحلية، خصوصا ان اغلب الوزارات ترفض نقل الصلاحيات الى المديريات والدوائر في الحكومة المحلية".

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