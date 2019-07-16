وزارة النقل تعلن إنطلاق أولى قوافل الحجاح العراقيين براً

2019/07/16 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، عن إنطلاق أول قوافل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة براً عبر حافلات الشركة.واكدت الشركة : في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم انه “بالتنسيق المباشر مع هياة الحج والعمرة انطلقت اولى قوافل الحجاج العراقيين صوب الديارة المقدسة برا […]

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