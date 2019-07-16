2019/07/16 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحج والعمرة والسفير السعودي يطلعان ميدانيا على استعدادات منفذ عرعر الحدودي في اول يوم لتوديع حجاج بيت الله الحرام .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ العطية والسفير السعودي يطلعان ميدانيا على استعدادات منفذ عرعر الحدودي في اول يوم لتوديع حجاج بيت الله الحرام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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