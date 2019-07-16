2019/07/16 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الأمير تعيبان : رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي شخص غير نزيه وفاسد .

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