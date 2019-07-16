2019/07/16 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فارس كتي المراحل الانتقالية هي مراحل مهمة جداً لا سيما للفئات المضطهدة و ذلك باعتبارها مرحلة مؤقتة بين حقبة صارمة مضت و لم تكن تلبي رغباتهم او كانت تحجم حرياتهم و حقوقهم و بين مرحلة جديدة فتية طور النشوء و التكوين و الانطلاق.
ففي حقبة العقدين الاخيرين بعد الالفية الثانية، مر المجتمع الايزيدي بعدد من …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيزيديون و المراحل الانتقالية!) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ففي حقبة العقدين الاخيرين بعد الالفية الثانية، مر المجتمع الايزيدي بعدد من …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيزيديون و المراحل الانتقالية!) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإيزيديون و المراحل الانتقالية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).