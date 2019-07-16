الإيزيديون و المراحل الانتقالية!

2019/07/16 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس كتي المراحل الانتقالية هي مراحل مهمة جداً لا سيما للفئات المضطهدة و ذلك باعتبارها مرحلة مؤقتة بين حقبة صارمة مضت و لم تكن تلبي رغباتهم او كانت تحجم حرياتهم و حقوقهم و بين مرحلة جديدة فتية طور النشوء و التكوين و الانطلاق.ففي حقبة العقدين الاخيرين بعد الالفية الثانية، مر المجتمع الايزيدي بعدد من …

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