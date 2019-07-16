“خسوف جزئي” للقمر.. مدن العراق تغرق بالظلام والمساجد ترفع الاذان

2019/07/16 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يشهد العراق الان والمنطقة العربية ومناطق عديدة في العالم خسوفا جزئيا للقمر.وهذا الخسوف الجزئي وهو الاول منذ العام 2017، وبحسب مختصين أكدوا لوسائل اعلام محلية فإنّ “ظل الأرض سيغطي 65% من سطح القمر”.وسمع في العديد من المساجد، ترفع الأذان إعلاناً ببدء الخسوف وضرورة صلاة الآيات.وقال مدير مركز الفلك الدولي […]

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