أدارة القوة الجوية : سنُعلن عن الصفقات الجديدة بعد نهاية الدوري

2019/07/16 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORTNOW أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بأنها بدأت تحضيراتها من الآن للموسم المقبل، لإعداد الفريق بشكل مثالي والتعاقد مع لاعبين جُدد للموسم الكروي الجديد.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي : تحضيرات الادارة بدأت جدياً من الآن للموسم المقبل ، والخطوة الاولى كانت بتجديد التعاقد

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