2019/07/16 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة صادقون عبدالامير تعيبان: اين كان تيار الحكمة من فساد محافظ البصرة السابق ولماذا لم يتظاهروا على الفساد في عهده .

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