2019/07/16 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يشهد العراق واغلب الدول العربية حاليا، ظاهرة خسوف القمر.

واعلن مركز الفلك الدولي، امس الاثنين، ان القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الخسوف الجزئي للقمر في سماء العراق"صور") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الخسوف الجزئي للقمر في سماء العراق"صور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).