علماء يكشفون عن مخلوقات عملاقة سكنت الصحراء

2019/07/16 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

منذ حوالي 50 مليون سنة كان مكان الصحراء الحديثة بحر سكنته مخلوقات عملاقة.

وجاء العلماء إلى استنتاج أن البحر القديم كان عمقه يصل إلى

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