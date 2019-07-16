2019/07/16 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة صادقون عبدالأمير تعيبان: نمتلك ملفات فساد تخص شركة سومو النفطية والوقف الشيعي وسنعرضها للقضاء قريبا .

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