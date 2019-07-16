2019/07/16 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اخماد حريق نشب داخل قالب خشبي في بناية قيد الانشاء في منطقة الحارثية.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل قالب خشب في بناية قيد الإنشاء متعددة الطوابق مع عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الحارثية وكالة خطوة برس.

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