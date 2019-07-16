2019/07/16 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق واغلب الدول العربية حاليا، ظاهرة خسوف القمر.واعلن مركز الفلك الدولي، امس الاثنين، ان القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء (6:44 مساء بتوقيت غرينتش)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، أي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء خسوف القمر في سماء العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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