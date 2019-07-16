شاهد الآن: خسوف القمر في سماء العراق

2019/07/16 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بدأ القمر، الثلاثاء، دخول منطقة شبه

ظل الأرض، إيذانا ببدء المرحلة الأولى من المراحل الخمس للخسوف الجزئي للقمر.

وتحدث ظاهرة خسوف القمر في منتصف الشهر الهجري، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءا منه عن القمر، وفي حالة الخسوف الجزئي ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجهه، وفقا لمختصين في الفلك.

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