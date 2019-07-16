بدء ظاهرة خسوف القمر في سماء العراق ودول عربية

2019/07/16 | 23:56

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بغداد اليوم - متابعة

بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، ويمكن رؤيتها عن طريق العين...





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