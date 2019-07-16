مرور كربلاء تمهل اصحاب مركبات الحمل اسبوعا ..تعرف على الاسباب

2019/07/16 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهلت مديرية مرور كربلاء اصحاب المركبات الحمل اسبوع قبل تنفيذ قرار الحجز على المركبات التي يقوم اصحابها بوضع ماتسمى بالتعلاوه على جانبي المركبة الغرض منها زيادة الحمل واضافة كمية زائدة عن المقرر للحمولةوقال رياض الحمداني مسؤول اعلام مرور كربلاء لوكالة نون انه وبعد هذا الاعلان سيتم من خلال قرار محلي من مجلس المحافظه بمنع دخول هذه المركبات من السيطرات الخارجية الا بعد ازالة المخالفه وسوف تكون هناك مفارز ثابته وعلى مدار ٢٤ ساعه واجباتها هو فرض الغرامات وفق القانون.واعتبر الحمداني هذا التصريح بمثابة انذار قبل تطبيق العمل لكي يقوم المواطن بأزالة المخالفة حفاظاً على الممتلكات العامه والطرق وارواح مستخدمي الطريق

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