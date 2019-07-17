2019/07/17 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو ..



يحدث الان امام السفارة النيجيرية في لندن !

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

11:46 pm

28

اعتصام مفتوح في العاصمة لندن امام السفارة النيجيرية للمطالبة بتوفير

العلاج للشيخ المجاهد ابراهيم زكزاكي

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