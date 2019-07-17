2019/07/17 | 00:00

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لدى رؤية خسوف القمر ..



يتم اداء صلاة الايات !

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

11:33 pm

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صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن

يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه

من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع

الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في

الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في

الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة

اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون

آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه

من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ،

وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة

الثانية.ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي

بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر

لاحاجة إلى ذكرها.

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