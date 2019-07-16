شقيقان يتجولان على ارتفاع 25 طابقا مشيا على حبل

2019/07/17 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنقل شخصان من عائلة واليندا الشهيرة في أوساط السيرك مشيا على حبل مشدود من طرفيه على ارتفاع 25 طابقا بساحة تايمز سكوير في نيويورك الأحد.



وقال نيك واليندا لشقيقته ليانا قبل أن يباشرا سيرهما المحفوف بالمخاطر “إذا نجحت في نيويورك فيمكنك أن تنجحي أينما كنت.



هيا بنا نفعلها في نيويورك”.



وبث الإنجاز تلفزيونيا مباشرة، وهما يباشران السير في اتجاهين متقابلين، ليتقدما ببطء مزودين بزانتي التوازن في اتجاه بعضهما البعض فيما تجمعت الحشود في الأسفل لمتابعتهما.



وعندما التقيا جلست ليانا على الحبل البالغ طوله 396 مترا والمشدود بين ناطحتي سحاب لكي يتمكن شقيقها من المرور فوقها، قبل أن تنتصب هي مجددا وتكمل سيرها إلى نهاية الحبل.

وكان التوتر على أشده خصوصا وأن هذه المحاولة هي الأولى لليانا (42 عاما) منذ العام 2017 عندما سقطت مع أربعة بهلوانيين آخرين من علو فاق التسعة أمتار خلال تدريب على هرم بشري مؤلف من ثمانية أشخاص.



وتعرضت لإصابات خطيرة جدا وكسور في مختلف عظام الوجه تقريبا هددت حياتها.



وخلال إنجاز الأحد الذي استمر 36 دقيقة تقريبا كان نيك يشجع شقيقته من خلال جهاز بث بينما كانت هي تارة تصلي وطورا تغني.



وكان نيك قد عبر شلالات نياغرا في العام 2012 على حبل مشدود، وكذلك ممر ليتل كولورادو الجبلي في غراند كانيون بالولايات المتحدة خلال العام الماضي.



وسمحت سلطات مدينة نيويورك إلى واليندا وشقيقته بمحاولة الأحد، شرط أن يكونا موصولين بحبال.



واعتبر نيك أن هذا الشرط زاد من الثقل الجسدي والضغط النفسي.



ويشكل هذا العمل البهلواني الفريد إنجازا جديدا لعائلة واليندا ا

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