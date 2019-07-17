2019/07/17 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق في قضية وفاة موقوف في احد سجون النجف

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