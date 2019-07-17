 مرور كربلاء تفرض غرامات على المركبات التي تقوم بالحمولات الزائدة

2019/07/17 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية مرور كربلاء عن اعطاء اصحاب المركبات الحمل مدة اسبوع قبل تنفيذ قرار الحجز على المركبات التي تقوم بحمولة فوق الحد المقرر.وقال مدير اعلام المديرية الرائد رياض الحمداني في بيان تلقته /المعلومة/ ان “مديرية المرور امهلت اصحاب المركبات الذين يقومون بوضع ماتسمى بالمحجرات على جانبي المركبة لزيادة الحمل واضافة كميات زائدة للحمولة […]

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