اعادة البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث!

2019/07/17 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من الرؤية يوما ما مجددا بفضل علاج ثوري جديد.

وتعمل الدراسة البريطانية

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