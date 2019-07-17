متهمين بقتل شخص.. اعتقال ثلاثة في بغداد

2019/07/17 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت ثلاثة متهمين بقتل شخص واحراق جثته في بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "فريقا امنيا

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