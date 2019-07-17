فريق التقصي عن جرائم داعش يضع اليد على 600 ألف تسجيل فيديو و15 ألف وثيقة

2019/07/17 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة قال كريم أسد أحمد خان، رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وسوريا، لأعضاء مجلس الأمن إنه “على الرغم من حجم الجرائم والشرور والوحشية التي أطلقها داعش على المدنيين الأبرياء، فإنهم لم ينجحوا في تقسيم شعب العراق”.وأكد المسؤول الأممي أن فريقه قد حقق …

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