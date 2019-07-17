وزير الداخلية يبحث مع قائد قوات حرس الحدود انشاء منظومة مراقبة الكترونية

2019/07/17 | 00:27

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بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، مع قائد قوات حرس الحدود انشاء منظومة مراقبة الكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان، ان الاخير "استقبل، في مكتبه الفريق الركن قائد قوات حرس الحدود وبحث معه عددا من المواضيع المتعلقة بأمن الحدود".

واضاف، "كما جرت مناقشة موضوع انشأء منظومة مراقبة الكترونية متطورة عن طريق شركات عالمية متخصصة".

واشاد الياسري، وفقا للبيان، "بجهود قيادة قوات حرس الحدود في سعيها الدؤوب لحفظ حدود البلاد ومنع الجربمة الوافدة وتحقيق الاستقرار"، مؤكدا "دعمه لابطال القيادة وحرصه على توفير متطلبات عملهم".

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