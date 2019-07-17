اليوم.. سحب قرعة تصفيات المونديال ونهائيات آسيا

2019/07/17 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

تجرى ظهر اليوم الأربعاء مراسيم سحب قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور, في وقت تلقى فيه اتحاد الكرة دعوة رسمية من نظيره الأوزبكي لخوض لقاء تجريبي يجمع المنتخبين مطلع أيلول المقبل.

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس سيمثل العراق في القرعة.



واشار الى ان الدور الثاني سيشهد مشاركة 40 منتخباً يتم توزيعهم بين ثماني مجموعات، بواقع 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول 2019 ولغاية 9 حزيران 2020.

وأوضح ان الاتحاد الآسيوي صنف المنتخبات ضمن خمسة مستويات, إذ حلت منتخبات إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين في المستوى الأول, واوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن، إضافة الى منتخبنا الوطني في المستوى الثاني، وتألف المستوى الثالث من منتخبات فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين وجاءت منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا في المستوى الرابع، وشهد المستوى الخامس تواجد منتخبات إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، سريلانكا.

واضاف ان أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيضمنون التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر, بينما ستنتقل المنتخبات الـ24 التالية للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

على صعيد متصل كشف مسعود عن تلقي اتحاد الكرة دعوة رسمية من نظيره الأوزبكي لخوض مواجهة تجريبية تجمع منتخبي البلدين مطلع أيلول المقبل وبالتحديد قبل خوض اللقاء الأول في التصفيات, مبينا ان الاتحاد سينتظر ما ستسفر عنه القرعة قبل دراسة العرض الاوزبكي وتحديد موقفه منه بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة السلوفيني كاتانيتش.

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